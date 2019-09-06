نصائح للتخلص من الأرق.. وتحذير من هذه المشروبات لاحتوائها على مواد منبهة

قدمت الدكتورة شهيرة لوزة، مدير مركز القاهرة لدراسات طب النوم، مجموعة من النصائح للتخلص من الأرق والصعوبة على النوم.



وقالت "شهيرة لوزة" خلال لقائها مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إن الأرق وعدم حصول الإنسان على عدد ساعات كافي من النوم، يرتبط بشكل وثيق بالحالة النفسية فضلا عن تناول المشروبات التي تحتوي علي مواد منبهة، مثل الشاي، القرفة، القهوة والمشروبات الغازية.



وأضافت مدير مركز القاهرة لدراسات طب النوم أن "اليانسون" قد خضع للعديد من الدراسات التي تثبت كفاءته في ارتخاء العضلات والمساعدة علي النوم، مشيرة إلى أن البعض يلجأ للتدخين وشرب الكحول لتسهيل عملية النوم والتخلص من الأرق، والتي تعد من العادات الخاطئة نظرا لعملها المنبهي مثل مفعول القهوة



وأضافت، أن متوسط النوم الصحيح للإنسان يصل لما يقارب الـ8 ساعات، ولكن هناك البعض يكتفي ب5 ساعات فقط والبعض الآخر يصل لـ 11 ساعة يوميا.