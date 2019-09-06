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توك شو

خبير أمني: التوك توك له علاقة بارتفاع معدلات الجريمة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
التوك توك
التوك توك
توك شو
أشاد اللواء أشرف الأمين، الخبير الأمني، بفكرة الدولة باستبدال التوك توك بسيارات أكثر أمنا، مضيفا أن مشاكل التوك توك كبيرة وكان لها علاقة كبيرة بالجرائم في الفترة الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة الحدث ، أنه لابد من وجود قرارات تساعد أجهزة الدولة في القضاء على ظاهرة التوك توك.

وأكد الأمين "أن من ضمن سلبيات التوك توك، أن الشعب المصري أصبح مصاب بالكسل نتيجة استخدام التوك توك ، عند التنقل من مكان لآخر".

وأوضح الخبير الأمني ، أن عدد من الجرائم الإرهابية ، تمت من خلال التوك توك، بالإضافة إلى قيام عدد من مروجي المخدرات عن طريق مركبة التوك توك.

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