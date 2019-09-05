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التحضيرات لقمة روسيا ـ أفريقيا.. وقمة برئاسة بوتين والسيسي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:45 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
استعرض المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، اليوم الخميس، أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة في موسكو، الأعمال التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي والاستعدادات لعقد قمة "روسيا – أفريقيا" المقرر عقدهما بمدينة سوتشي في شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان على موقعها الرسمي نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، "نوقشت خلال اللقاء هيكلية برنامج الفعاليات القادمة، وكذلك بعض الجوانب التنظيمية والبروتوكولية في سوتشي لرؤساء الدول وحكومات الدول الإفريقية والأمناء العامين للجمعيات الإفريقية الرائدة".

وقالت الخارجية الروسية إنه من المقرر عقد اللقاء المقبل بوزارة الخارجية الروسية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر عقد أول قمة "روسية - أفريقية" في أكتوبر بمدينة سوتشي برئاسة الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح بأنه من المخطط عقد منتدى أعمال بين روسيا وإفريقيا في خريف 2019 ، مشيرا الى أنه سيشارك في الفعاليات رؤساء 40 دولة وحكومة ، إضافة إلى قادة العديد من المنظمات الإقليمية.

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