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برلمان

نائب: تهالك 164 ألف متر من شبكات المياه منذ 100 عام كارثة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:31 م
شبكات مياه
شبكات مياه
فريدة محمد
انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة للمياه والصرف الصحى بأن فقد المياه في الشبكات يأتي بسبب وجود 164 ألف كيلو متر للشبكات على مستوى الجمهورية وبها مواسير انتهى عمرها الافتراضي منذ 100 عام مضت وأن هناك فاقدا بسبب الزراعة من خلال "وصلات الخلسة" والتي يقوم عدد من المزارعين باستخدامها لري الأراضي.

ووصف " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هذه التصريحات بالخطيرة والصادمة والكارثية.

وتساءل: هل هذه التصريحات حقيقية وتطابق الواقع ؟ ولماذا السكوت على مواسير وشبكات يصل طولها إلى 164 ألف كيلو متر وعمرها الافتراضي انتهى منذ 100 ؟

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الدكتور مصطفى مدبولى تشكيل لجنة محايدة لمعرفة جميع الحقائق بشأن هذا الملف الخطير، مؤكدا أن هناك معاناة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات لدى جماهير وأهالي مدينة ادكو بسبب مياه الشرب ونقصها وانقطاعها المتكرر يوميا وأنه طرق جميع أبواب المسئولين ولكن لاحياة لمن تنادى وإذا بنا نفاجأ بأن هناك هذا الحجم الكبير من شبكات مياه الشرب المتهالكة والتى تسبب فى فقدان مياه الشرب وعدم الاستفادة منها وهذا الأمر لا يمكن وصفه سوى بالكارثة التى لا يمكن السكوت عنها.

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