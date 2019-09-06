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محافظات

قلم وبراية وأستيكة بجنيه.. مبادرة "كلنا واحد" وأهلا مدارس تنقذ أهالي الأقصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
مبادرة كلنا واحد
مبادرة " كلنا واحد"
شمس يونس
شهدت محافظة الاقصر اليوم الخميس انطلاق مبادرة "كلنا واحد" و" اهلا مدارس " وذلك لتوفير المستلزمات والملابس والأدوات الدراسية بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية، وقضاء على احتكار التجار السلع بالسوق السوداء تحت اشراف مديرية امن الاقصر.

وحظيت المحافظة من تلك المبادرة بإقامة ثلاث منافذ ثابتة منشأة على مساحة 700 متر وذلك بمركز الاقصر وارمنت واسنا وسوف تستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وقام اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، بافتتاح المعرض المقام بالقرب من محطة السكك الحديدية وسط مدينة الأقصر وكان برفقته عدد من القيادات الأمنية، و تابع مدى التخفيضات المقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض، وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين مقارنة بالسوق المحلي، والتي تصل إلى نحو 30% فأكثر.

وأكد مدير الامن على تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددا على ضرورة الوقوف بجانب الأهالي في التصدي لاحتكار الأسواق ومنع غلاء التجار، من خلال إقامة مثل تلك المعارض، بالإضافة إلى الحملات المستمرة التي تقوم مباحث التموين بكافة انحاء المحافظة.

وأقيم المعرض ايضا بمدينة أرمنت غرب المحافظة بشارع الشهيد عبد الرحمن وشهد رواجا كبيرا من أهالي المدينة نظرا لتوفير كافة الأدوات المدراسية "من الألف إلى الياء وسط فرحه من المواطنين

بينما افتتح معرض مدينة اسنا محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا وبرفقته الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين ورئيس الغرفة التجارية ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الأعمال وذلك بشارع احمد عرابي التجارى بوسط المدينة

وشهدت المبادرة منذ بداية اليوم الاول اقبال شديد من المواطنين والذين عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض التي تطرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق، مما يجعل هناك توازنا في السوق المحلي، وتقضي على الاحتكار خاصةً في المواسم.

ويقول مصطفى خليل أحد المواطنين بمحافظة الأقصر ، ان المعرض يحوي بداخله جميع الأغراض للدراسة لكل مراحل التعليم سواء، اشترى لاولاده الادوات المدرسية بسعر منخفض جدا حيث اشترى قلم، وبراية، واستيكة بسعر جنيه واحد فقط، كما اشترى لهم دستة كشاكيل بها 10 كشكول بسعر 20 جنيه، ودستة كراسات بها 20 كراسة بسعر 15 جنيه ، مشيرا الى ان الاسعار فى الأسواق خارج المعرض تتراوح من 30 جنيه الى 45 جنيه بالنسبة لأسعار الكشاكيل والكراس، والقلم سعره 3 جنيه .

ومن جانبها انتهت مديرية التربية والتعليم بالاقصر برئاسة الشناوى عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020 حيث سوف يتم افتتاح 20 مدرسة جديدة ، منهم 10 فى بداية العام والباقي بالنصف الدراسي الثانى وتم توصيل المرافق لهم .

واكد وكيل الوزارة انه تم الانتهاء من أعمال النقل أو الندب للمعلمين وذلك من أجل سد العجز مشيرا بانه تم مراعاة الحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات لتحقيق ما فيه الصالح للمعلم والطالب.

واشار الى انه بناءا على تعليمات محافظ الاقصر مصطفى الهم وموافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بانه سوف يتم عدم مطالبة ولى الامر بضرورة شراء زى مدرسي جديد فى حالة وجود زى لائق وبحالة جيدة وعدم توجيه اولياء الامور لشراء الزى من اماكن معينة

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