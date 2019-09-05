الحكومة تكشف خطتها لحل أزمة التوك توك

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل جاهدة فى حل أزمة التوك توك، مؤكدًا أن هذه الأزمة لم تغب عن الحكومة.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة على احدى القنوات الفضائية، أن التوك توك ساهم فى حل أزمة مواصلات وموفر ماديًا وبالتحديد فى المناطق النائية والقرى.



وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن التوك توك أصبح مصدر دخل لكثير من المواطنين، مؤكدا أن المسجل فى مصر يؤكد أن هناك 62 ألف توك توك موجودة، ولكن الحقيقيى هناك أكثر من ذلك بكثير.



وكشف أن ترخيص التوك توك أمر صعب لأن أغلبها بدون أوراق رسمية وتم تجميعها محليًا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه ببدء برنامج لإحلال سيارات اَمنة ومرخصة تعمل بالغاز الطبيعي.



وأكد أنه سيتم مصادرة التوك توك واستخدامه كخردة أو حديد، وسيتم تحديد قيمة مالية له تخصم من سيارات "الميني فان" وباقي المبلغ يسدد على عدة سنوات من خلال قرض ميسر.

