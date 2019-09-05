منظمة أمريكية تكشف المتسبب الحقيقي في حرائق غابات الأمازون

كشفت منظمة "تحالف الغابات المطيرة" الأمريكية غير الحكومي، اليوم الخميس، أن العنصر البشري هو المتسبب في الحرائق الضخمة التي شهدتها غابات الأمازون في البرازيل.



وقالت المنظمة في تصرحات نقلتها وكالة الاناضول التركية إن "التدخل البشري وتأثير الاحتباس الحراري"، هما السبب الرئيسي للحرائق خلال موسم الجفاف.



وتوقع هنرييت والز، المسئول عن المنظمة في حواره ارتفاع حجم الحرائق في غابات الأمازون خلال العام الجاري بمقدار 1.5 إلى 2 مرة، بسبب استمرار الاحتباس الحراري، والخطر الذي يواجه الطقس.



كما اتهم سياسة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، التي تهدف إلى تحسين اقتصاد المنطقة في الأمازون وأنشطة التعدين، في خسارة الكثير من الغابات.



وشهدت غابات الأمازون البرازيلية، حرائق ضخمة هذا العام، قضت على مساحة شاسعة من هذه الغابات، التي تعتبر مصدرا قويا للأكسجين للبشرية.