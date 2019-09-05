اخبار الرياضة.. مرتضى يفجر مفاجأة لأعضاء الزمالك.. حقيقة توقيع عقوبات على الاهلي بسبب كهربا.. وإصابة صالح جمعة

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لكم أبرز الأخبار الرياضية يوم الخميس الموافق 5-9-2019، ومن أبرزها:- أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم فتح جميع الأبواب بالنادي لمساعدة الأعضاء في مسألة الدخول والخروج، للتسجيل والتصويت في الجمعية العمومية للنادي اليوم الخميس.- كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن حقيقة العقوبات المنتظر توقيعها على النادى الأهلي من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" فى حالة توقيع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب نادى الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالي على عقود انتقاله إلى النادى الأهلي.- كشف مصدر مقرب من الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، حقيقة اقترابه من تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.- قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب طباخ خاص برحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، في دوري أبطال إفريقيا.- لا تزال لقطة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في العالم، تثير قلق عدد من عشاق الريدز وذلك بعد أن ظهرت الأنانية بين الاثنين، ويكمن الخوف من تكرار هذا الموقف.- شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، شكوى صالح جمعة من الإصابة في العضلة الضامة.