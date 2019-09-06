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تعليم

وفد فنلندي يزور مصر للاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير التعليم..غدا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
التعليم
التعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تستضيف غدًا السبت الموافق 7 سبتمبر 2019، وفدا من دولة فنلندا للاطلاع على تجربة تطوير التعليم المصري.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يطلع هذا الوفد على تفاصيل الجهود المبذولة لتطبيق تجربة نظام التعليم المصري الجديد.

وأوضح المصدر، أنه سيتم الاستفادة من رأي هذا الوفد في تحسين منظومة التعليم المصرية الجديدة، مع الحرص على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم.

وقال المصدر : إن الوزارة مهتمة اهتمامًا بالغًا بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء النظام التعليمي الجديد الذى انطلق فى سبتمبر 2018 ، مشيرًا إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالإسراع فى إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثاني الابتدائي .

ولفت المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم تدرس حاليا مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل علي وضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى.

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