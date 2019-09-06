وفد فنلندي يزور مصر للاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير التعليم..غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تستضيف غدًا السبت الموافق 7 سبتمبر 2019، وفدا من دولة فنلندا للاطلاع على تجربة تطوير التعليم المصري.





وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يطلع هذا الوفد على تفاصيل الجهود المبذولة لتطبيق تجربة نظام التعليم المصري الجديد.





وأوضح المصدر، أنه سيتم الاستفادة من رأي هذا الوفد في تحسين منظومة التعليم المصرية الجديدة، مع الحرص على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم.





وقال المصدر : إن الوزارة مهتمة اهتمامًا بالغًا بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء النظام التعليمي الجديد الذى انطلق فى سبتمبر 2018 ، مشيرًا إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالإسراع فى إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثاني الابتدائي .



