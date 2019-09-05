حصر أملاك وأصول المحافظة المطلة على النيل ..أسوان تسعى لزيادة مواردها المالية

جهود متواصلة تبذلها محافظة أسوان للعمل على زيادة مواردها الذاتية وتعظيم الإستفادة منها .



وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " كيفية الإستفادة من ذلك من خلال إستثمار أصول المحافظة المستغلة وغير المستغلة .



وقد كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بمراجعة أعمال الحصر التى تمت لكافة أملاك وأصول المحافظة المستغلة والغير مستغلة والمطلة على النيل من وحدات محلية وصحية وبيطرية ومدارس وأسواق ومخابز وورش وغيرها .



وأكد المحافظ أن الهدف من ذلك هو وضع المقترحات من أجل الإستثمار الأفضل لهذه المبانى أو المواقع بالشكل الذى يحافظ على ممتلكات الدولة ويساهم فى تعظيم الإستفادة منها وتحقيق العوائد المرجوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المشددة بشأن الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها من أى إهدار بإعتبارها حق الشعب .



وفى نفس الإتجاه أعطى محافظ أسوان مهلة أسبوع لعرض إحتياجات المراكز والمدن والجهات التنفيذية من المعدات والسيارات والآلات لأغراض النظافة العامة والإطفاء والمرور وغيرها مع تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض حتى يتم شراؤها فى أسرع وقت وبأقل الأسعار وطبقًا للمواصفات المطلوبة .



وشدد أحمد إبراهيم على ضرورة المرور الميدانى والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية بنطاق المراكز والمدن وإعداد تقرير تفصيلى أولًا بأول عن نسب التنفيذ للإلتزام لنهو كافة الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لها .



كما أكد المحافظ على أنه جارى التنسيق مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية لإنشاء بيوت ريفية داخل بعض القرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجًا ، مع تحقيق التوسع العمرانى لهذه القرى وهو الذى يتوازى قيام رؤساء المراكز والمدن بتحديد مواقع تصلح لإنشاء وحدات سكنية للشباب ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى للوفاء بإحتياجات المواطنين على مستوى المحافظة .



وكشف اللواء أحمد إبراهيم عن أنه تم تخصيص 6 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الإصلاح للمعدات والسيارات التابعة لمشروع النظافة من أجل رفع كفاءة المنظومة مما يساهم فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدينة أسوان ، ولذا فقد تم تشكيل لجنة فنية لتجميع هذه المعدات والإسراع بصيانتها فى أقرب وقت ممكن .

