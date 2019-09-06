عرض خاص لفيلم I Am Woman بمهرجان تورنتو السينمائي.. صور

شاركت النجمة Tilda Cobham-Hervey والمخرجة Unjoo Moon فى عرض أحدث أفلامهما I Am Woman ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان تورونتو السينمائى الدولى.



أحداث الفيلم تدور فى عام 1966 ، عندما تسافر هيلين البالغة من العمر 24 عامًا من مسقط رأسها ملبورن فى استراليا إلى مدينة نيويورك بحثًا عن النجومية. لكنها تكتشف أن الذكور في صناعة التسجيلات لا يأخذونها على محمل الجد.



المهرجان يعرض هذا العام حوالى 300 فيلم ويستمر حتى يوم 15 من الشهر الجارى فى كندا.



وتشارك مصر رسميا بفيلم علم الوصول للمخرج هشام صقر ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery) الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين ومستقبل السينما العالمية.

