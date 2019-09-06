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حوادث

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
دجال
دجال
منذ عدة ايام تعرفت الام عائشة عبد القادر إلى ميخائيل الذي أوهمها بقدرته على فك الاعمال والسحر، وان ابنتها الهام عبد الحكم معمول لها سحر ولابد من فكه .. لم تصدق الأم والابنة ان النحس الذي يلازمهما سوف ينتهى وتبدأ بعدها الحياة تضحك لهما.

اتفقت الام والابنة مع ميخائيل الذى اوهمهما بانه شيخ على الحضور الى منزلهما بالأقصر لانهاء الاعمال والسحر، وعلى الجانب الاخر كان الدجال يخطط ويرتب أدواته التي يستخدمها احضر كمية من السم ووضعها فى مشروب قام بتجهيزه وفى الموعد المحدد توجه ليلا الى منزل الضحيتين واعطى كل واحدة منهما كمية من المشروب وطلب منهما أن تتناولاه منعزلتين كل واحدة فى غرفة حتى لفظتا انفاسهما الاخيرة واستولى على مصوغاتهما ومتعلقاتهما وهرب.

تفاصيل الجريمة البشعة التى شهدت احداثها محافظة الاقصر سردتها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة كشفت التحقيقات اسباب مقتل كل من عائشة عبد القادر عبد الرحيم، ربة منزل و ابنتها إلهام عبد الحكم أمين، 27 سنة، تعمل بمحل بيع مستلزمات مدرسية، وهما سيدتان مشهورتان بحسن السمعة ومحبة الأهالى لهما، ويوم الخميس الماضي انقطعت أخبارهما تماما، فبدأ صاحب العمل الذى تعمل لديه الفتاة ويدعى "علاء صالح" بالاتصال بها ووجد الهاتف مغلقا على غير العادة، واتصل بوالدتها فوجد نفس الشيء وعاود الاتصال بهما لمدة ثلاثة أيام ثم قرر زيارتهما بالمنزل للاطمئنان عليهما.

وعندما طرق الباب وجده مفتوحا ولاحظ انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل فتواصل مع الجيران وقام باستدعاء نجل شقيق الأم للدخول إلى المنزل فوجدوا السيدة وابنتها قتيلتين وفي حالة تعفن وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لمعرفة سبب الوفاة.

وانتقل فريق بحثى من شرطة بندر الأقصر، تحت إشراف اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، وبعد الاطلاع على تقرير مفتش مديرية الصحة، ذكر أن هناك مؤشرات حول أن يكون التسمم هو الذي تسبب في وفاة الام وابنتها، وقامت المباحث بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية القريبة من المنزل، فتبين دخول شخص منزلهما قبل وفاتهما.

التعرف إلى الجاني

كشفت التحريات ان المتهم مرتكب الجريمة يدعى ميخائيل. م، 30 عاما، عاطل، مقيم بمدينة قوص، ويمارس أعمال الدجل والشعوذة وتبين أن الضحيتين تعرفتا عليه بهدف فك السحر ، بعدما أقنعهما أنه شيخ يستطيع طرد الأرواح الشريرة وفك الأعمال، واستطاع أن يخفي حقيقته.

سم فى العصير

تمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض على المتهم بالقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه قام بقتل السيدتين بعد أن اتفق معهما على دخول منزلهما فى وقت متأخر من ليل الخميس الماضي وأعطاهما مشروبا قال لهما إن به مادة شديدة التأثير لطرد السحر، وإنهما ستتألمان لوقت قصير حتى يخرج السحر فلا داعي للصراخ، وجعل كل واحدة منهما في غرفة منفصلة حتى لا ترى الأخرى وهي تتألم، ووضع السم في الشراب وسقاهما وأخذتا تتألمان وفارقتا الحياة، ثم قام بسرقة قرطين وخاتم من الذهب وهاتف نقال لا يزيد ثمنه على 500 جنيه، وفر هاربا وامرت النيابة بحبس المتهم ودفن الجثتين.

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