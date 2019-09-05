جزمتك تدل على أنوثة طاغية.. عمرو يوسف يحرج شريف منير على الهواء

قال الفنان عمرو يوسف، إنه من الشخصيات الاجتماعية «العشرية»، ودائما ما ينخدع في الناس ويندم أنه أعطاهم الثقة.



وأضاف يوسف خلال برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه الفنان شريف منير ونجلته أسما، أنه يحكم على الناس على حسب المظهر أولا، ثم بالتعامل والاطلاع يكتشف حقيقة الشخصية التي يتعامل معها، موضحا أن المظهر عامل أساسي في التأثير على الجميع.



وأشار يوسف، إلى أنه تعرض كثيرا إلى أشخاص غير مهتمين بملابسهم ولكن يكشف أنهم أفضل بكثير من الشخصيات التي تهتم بمظهرها.



وتحدث شريف مع يوسف عن الحكم على الشخصيات عن طريق الأحذية؛ مما جعل يوسف يضحك مرددا: «جزمتك تدل على أنوثة طاغية»_ في إشارة منه لإفيه قاله الفنان عبد المنعم مدبولي.