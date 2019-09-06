مؤشر البورصة الرئيسي يقترب من مستوى 15 ألف نقطة بنهاية الأسبوع الماضى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.933,1 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.66%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.03% مسجلا 553.1 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.38% مغلقا الفترة عند مستوى 2066 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.35 % مغلقا عند 18127 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.99 % مغلقا الفترة عند 1469 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 3.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 773.3 مليار جنيه مقابل 770.2 مليار جنيه.