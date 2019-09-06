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اقتصاد

مؤشر البورصة الرئيسي يقترب من مستوى 15 ألف نقطة بنهاية الأسبوع الماضى

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.933,1 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.66%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.03% مسجلا 553.1 نقطة.

سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.38% مغلقا الفترة عند مستوى 2066 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.35 % مغلقا عند 18127 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.99 % مغلقا الفترة عند 1469 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 3.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 773.3 مليار جنيه مقابل 770.2 مليار جنيه.

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