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اقتصاد

18.8 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 18.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1363 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 26.3 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.6% خلال الأسبوع.

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