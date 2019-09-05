بعد أن ابتعد عن الناس.. شريف منير يعلن الإقلاع عن هذه العادة

عبد الخالق صلاح



وتحدث يوسف خلال برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه الفنان



وأكد قال الفنان عمرو يوسف ، إن شخصية زوجته الفنانة كندة علوش تحب كل الناس وطيبة جدا وتنخدع كثيرا وتندم بعد ذلك.وتحدث يوسف خلال برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه الفنان شريف منير ونجلته أسما، عن كثرة الشائعات التي يتعرض لها، خاصة أنه يعمل في مجال التمثيل ويعرفه الكثير، لدرجة أن البعض كان يألف قصص عن حياته الشخصية وهو لا يعرف عنها شيئا.وأكد شريف منير ، أنه تعرض للعديد من المشكلات بسبب صراحته اللازمة؛ لدرجة أن البعض كان يبتعد عنه ولا يتعامل معه مما جعله لا يعلن رأيه في أحد ما وتوقف عن هذه العادة.