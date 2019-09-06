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اقتصاد

قطاع خدمات مالية الأنشط بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح
تصدر قطاع خدمات مالية باستثناء بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 139.7 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 633 مليار جنيه.

تلاه قطاع بنوك بتداول 13.1 مليون ورقة مالية بقيمة 631 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 135.1 مليون ورقة مالية بقيمة 537.4 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع موارد أساسية بتداول 58 مليون ورقة مالية وبقيمة 429.2 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 61 مليون ورقة مالية وبقيمة 380.6 مليون جنيه.

ثم قطاع كيماويات بتداول 29.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 308.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بتداول 181.5 مليون ورقة مالية بقيمة 237.2 مليون جنيه.

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