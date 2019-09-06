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حوادث

المتهم بتزوير محررات ومستندات طبية منسوبة لأحد المستشفيات: احترفت العمل منذ صغري

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:14 ص
تزوير محررات ومستندات
تزوير محررات ومستندات - ارشيفيه
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لقيامه بحيازة محررات ومستندات طبية مزورة منسوبة لإحدى المستشفيات بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية.

وأشارت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (فرد أمن سابق بإحدى المستشفيات الحكومية - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وذلك حال تواجده أمام ذات المستشفى، وبحوزته 9 شهادات طبية منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية - تقرير طبى منسوب صدوره لذات الجهة - 6 شهادات طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوبائية.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص فرد أمن بذات المستشفى وذلك نظير مبلغ مالى عن كل شهادة، وأكد المتهم أنه احترف عملية التزوير فى المحررات الرسمية منذ صغره.

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