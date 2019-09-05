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الممثل الوحيد اللي بيعمل كده.. شريف منير يتحدث عن أحمد فهمي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:33 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
عبد الخالق صلاح
قال الفنان عمرو يوسف، إنه مع حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ موضحا أنه يقبل النقد ولكن لا يقبل الاساءة.

وتحدث يوسف خلال برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، عن تعامله مع جمهوره على السوشيال ميديا، وكيف يتابع التعليقات ومتى يعلق عليها، منوها ان لا ينظر إلي التعليقات السلبية خاصة التي تحمل معاني سيئة.

ومن جانبه قال شريف منير، أنه لا يرد على كل المتابعين على السوشيال ميديا خاصة أنه لا يملك الوقت، مرددا: « الوحيد اللي بيرد على كل المتابعين هو أحمد فهمي».

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