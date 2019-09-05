ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نداء شرارة تشارك متابعيها بفيديو لها من حفلها اليوم.. والجماهير تتفاعل.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:53 م
نداء شرارة
نداء شرارة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام " فيديو لها أثناء الغناء على المسرح من حفلها اليوم.

وعلقت نداء شرارة على الفيديو قائلة "ولا اروع من هيك شعور بوجودي بينكم ..#مهرجان_صيفي_ثقافي١٤ الكويت ..احلى جمهور بالدنيا .. واحلى مسرح #مسرح_عبدالحسين_عبدالرضا ".

وتفاعل مع الفديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : الله عليكى ياندوش - صوتك روعة - انتى بجد عظمة .

يذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة: اخوان الشيطان يحاربون مصر بسلاح جديد.. فيديو

كيف كان يتعامل معه في بدايته.. عمرو يوسف يكشف علاقته بنور الشريف

إصابة صالح جمعة في مران الأهلي

الكشف عن حقيقة الحوت الطائر في إعصار دوريان

الجيش الليبي يعلن تحديد ساعة الصفر لتحرير طرابلس

عربى بدر يثير إعجاب مدرب الاهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا

بفستان أسود.. ابنة طلعت زكريا بإطلالة غير معتادة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة السعودية وديا السبت