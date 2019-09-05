نداء شرارة تشارك متابعيها بفيديو لها من حفلها اليوم.. والجماهير تتفاعل.. فيديو

نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام " فيديو لها أثناء الغناء على المسرح من حفلها اليوم.



وعلقت نداء شرارة على الفيديو قائلة "ولا اروع من هيك شعور بوجودي بينكم ..#مهرجان_صيفي_ثقافي١٤ الكويت ..احلى جمهور بالدنيا .. واحلى مسرح #مسرح_عبدالحسين_عبدالرضا ".



وتفاعل مع الفديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : الله عليكى ياندوش - صوتك روعة - انتى بجد عظمة .



يذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.