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اقتصاد

البنك المركزي يطالب البنوك بتوفير خدمات خاصة لذوي الهمم.. تعرف عليها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيى
خاطب البنك المركزي، رؤساء مجالس إدارة البنوك العاملة في مصر، بشأن التعامل مع" ذوي الهمم" من العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض تقديم خدمات مصرفية ميسرة لهم ووفقا لمحددات وتعليمات للبنوك.

جاءت تعليمات البنك المركزي الصادرة اليوم، أن الخدمات تشمل فتح الحساب وإصدار البطاقات الإئتمانية وخصم المصروفات البنكية؛ بالتزامن مع توجيهات " المركزي" لتعزيز المنظومة الرقمية والتحول لمجتمع لا نقدي وتفعيل الشمول المالي بما ينعكس علي جميع فئات المجتمع.

ركزت التعليمات علي عدد من المعايير الفنية للتعامل مع "ذوي الهمم" أولها محور يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية، من بينها فتح الحساب البنكي لتلك الفئات وتحديث قواعد البيانات وإمكانية إعداد نموذج استرشادي لفتح حساب بطريقة "برايل" للمكفوفين، وخدمات الرسائل النصية القصيرة SMS والخاصة بالتعامل علي حساب العميل، بالإضافة لاتاحة تصميم بالبطاقات الائتمانية باستخدام حروف أو أرقام بارزة ومميزة لتلك الفئات.

تضمنت التعليمات أيضا وضع تصميم للبرامج المصرفية المتعلقة بالفئات المذكورة سواء تخفيض مصروفات العمليات المصرفية لتشجعيهم للتعامل مع الجهاز المصرفي ودعم خطط الدولة للشمول المالي

وذكرت التعليمات أن المحور الثاني من تلك المعايير فيما يتعلق بالفروع البنكية الخاصة بتلك الفئات تتضمن علامات ولافتات مجهزة وإعداد قائمة علي الموقع الإلكتروني لكل بنك بتلك الفروع، بخلاف شاشات عرض الخدمات بلغة الإشارة للصم والبكم، وتطبيق كود هندسي في إنشاء الفروع المذكورة، أو إمكانية تعديل الفروع القائمة مثل وجود منحدر أو ممر لعبة الكراسي المتحركة، بجانب تدريب موظفي خدمة العملاء والفروع علي التعامل بلغة الإشارة بحيث يتم توفير موظف واحد مدرب بالفرع البنكي للتعامل مع تلك الفئات.

تضمنت التعليمات توفير أرقام انتظار خاصة للحضور لدعم تلك الفئات بشكل سريع وتخصيص خدمة الشباك الواحد لتقديم كافة الخدمات لهم لتلقي طلباتهم وتنفيذها دون مشقة التنقل بين عدة شبابيك أو إدارات داخل البنك، مع توفير وسيلة اتصال مباشر مع ذوي الهمم، وإعداد مواد دعائية واعلانية لهم تتضمن منتجات مصرفية خاصة بهم بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.

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