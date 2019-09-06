الثلاثاء المقبل..امتحان مادتي التخصص والإضاءة لطلاب قسم مسرح بآداب حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر للعام الجامعى 2019-2018 لطلاب الفرقة الرابعة قسم علوم المسرح، مع التأكيد انه تم تحديد موعد امتحان مادتى مشروع التخصص والإضاءة المسرحية يوم 10/9/2019 بالمرسم رقم 1 بمدرج 6 بالدور الارضى بالجامعة وذلك فى تمام الساعة 10 صباحا.



جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية، حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.