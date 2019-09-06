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تعليم

علوم حلوان تبدأ امتحانات دور سبتمبر .. الأحد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة.

وأوضحت الجامعة أن الامتحانات ستستمر لمدة 5 أيام ، بدأ من يوم الاحد ٨ سبتمبر 2019 حتى الخميس ١٢ سبتمبر 2019 .

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين في معرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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