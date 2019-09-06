علوم حلوان تبدأ امتحانات دور سبتمبر .. الأحد

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة.



وأوضحت الجامعة أن الامتحانات ستستمر لمدة 5 أيام ، بدأ من يوم الاحد ٨ سبتمبر 2019 حتى الخميس ١٢ سبتمبر 2019 .



جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين في معرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

