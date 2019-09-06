لحيازته حشيش واستروكس وفودو.. حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات .



واشارت التحقيقات ان الاجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل ، قبل ترويجه 3 كيلو من المواد المخدرة تنوعت بين حشيش واستروكس وفودو، وأمر اللواء محمد منصور بعرض المتهم والمضبوطات على النيابة للتحقيق.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وجه بشن حملة موسعة على مروجى المواد المخدرة، وبعد أن توافرت معلومات عن تواجد العديد من تلك العناصر الإجرامية فى الأحياء بالقاهرة شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة ، و تمكن المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم السلام أول، من ضبط عاطل بدائرة القسم وبحوزته ٣ كيلو حشيش، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



