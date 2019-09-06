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برلماني: إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا ينعش الصناعة ويواجه تسقيع الأراضي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
النائب عزت المحلاوي
النائب عزت المحلاوي
فريدة محمد
اشاد النائب عزت المحلاوي بإعلان رئيس الوزراء إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، موضحا انها تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية.

وأكد المحلاوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد أن القرار يساعد في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية ، بما يحقق الأهداف الوطنية و يدعم الاستثمار و يساهم في مواجهة البطالة و يدعم توفير فرص العمل.

وقال عضو مجلس النواب ان قرار الحكومة ينعش الصناعة و يساعد الشباب و المستثمرين ، لافتا إلى ان القرار الحكومي يساعد على تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين بشكل شفاف وتنافسي بعيدا عن سماسرة الأراضي بخلاف مواجهة ظاهرة "تسقيع" للأراضي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد اعلن ان إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، و اعلن أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

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