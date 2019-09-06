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سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
مهرجان تورنتو السينمائى
مهرجان تورنتو السينمائى الدولى
محمد نبيـل
أظهرت عدة لقطات تداولتها وكالات الأنباء العالمية سكان مدينة تورونتو فى كندا يستمتعون بأجواء الدورة الـ44 من مهرجان تورونتو السينمائى الدولى.

المهرجان يستمر حتى 15 من شهر سبتمبر الجارى ويعرض حوالى 300 فيلم فى مختلف مسابقاته بحضور سينمائى عربى مميز.

ويمثل مصر فيلم "بعلم الوصول في قسم "اكتشافات" المخصص لأفلام العمل الأول بمهرجان تورونتو السينمائى الدولى، وهو من إخراج هشام صقر.

فيلم "بعلم الوصول" من تأليف وإخراج وإنتاج هشام صقر، بمشاركة إنتاجية مع محمد حفظي، وبطولة بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان.

ويحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تحاول الانتحار أكثر من مرة.
سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44
سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44
سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44
سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44
سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44
سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

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