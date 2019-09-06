موجز السوشيال ميديا.. محمود جنش يدعم حسني شتا.. الجماهير لـ نيللى كريم: بتقلد الحسناء والوحش...بـ إطلالة جريئة سارة نخلة تبرز أنوثتها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بعد نشر صورة لها مع غوريلا.. الجماهير لـ نيللى كريم: بتقلد الحسناء والوحش.. شاهد
محمود جنش يدعم حسنى شتا.. شاهد
بعد نشر صورة جذابة لها.. متابع لـ عبيرى صبرى: بحبك أكتر من المانجا.. شاهد
ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد
مين عارف القطتين دول.. اسعاد يونس بصحبة فنانتين وتسأل الجمهور عنهما
بـ إطلالة جريئة.. سارة نخلة تبرز أنوثتها
شاهد نرمين ماهر في أحدث ظهور لها.. والجمهور: منورة ميلانو
نداء شرارة تشارك الجماهير بصورة من داخل المسرح قبل بداية حفلها
بعد تكريمها عن ولد الغلابة.. الجمهور لـ هبة مجدى: تستاهلى الدور كان رائع
إذاعة انا وبنتي اليوم .. الجمهور لـ أسما شريف منير : وحشتينا
باطلالة جريئة..نانسى عجرم فى أحدث ظهور لها...شاهد
بعد نشر صورة لها مع غوريلا.. الجماهير لـ نيللى كريم: بتقلد الحسناء والوحش.. شاهد
محمود جنش يدعم حسنى شتا.. شاهد
بعد نشر صورة جذابة لها.. متابع لـ عبيرى صبرى: بحبك أكتر من المانجا.. شاهد
ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد
مين عارف القطتين دول.. اسعاد يونس بصحبة فنانتين وتسأل الجمهور عنهما
بـ إطلالة جريئة.. سارة نخلة تبرز أنوثتها
شاهد نرمين ماهر في أحدث ظهور لها.. والجمهور: منورة ميلانو
نداء شرارة تشارك الجماهير بصورة من داخل المسرح قبل بداية حفلها
بعد تكريمها عن ولد الغلابة.. الجمهور لـ هبة مجدى: تستاهلى الدور كان رائع
إذاعة انا وبنتي اليوم .. الجمهور لـ أسما شريف منير : وحشتينا
باطلالة جريئة..نانسى عجرم فى أحدث ظهور لها...شاهد