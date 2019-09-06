برلماني يطالب بخطة متكاملة للتنمية الصناعية فى مصر

أعلن النائب محمد الزيني عضو مجلس النواب تأييده لقرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبعد أن أعلنت إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا قريبًا.





وشدد الزيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تحديد احتياجات الدولة من خلال تأسيس مناطق صناعية متخصصة وشاملة، موضحا أن وضع خطة متكاملة للتنمية الصناعية فى مصر أمر هام.





وقال عضو مجلس النواب: إن تخصيص الأراضي يتطلب وضع دراسة جدوى واشتراطات، ويجب أن يتزامن معه إنشاء مناطق صناعية متكاملة ومتخصصة على أن تكون كثيفة العمالة وتحقق أهداف التنمية وتساهم في توفير فرص العمالة.





وأشار الزيني إلى أنه لا شك أن القرار الحكومي يستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى وتحقيق الاستغلال الحقيقي للأراضى الصناعية والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية بخلاف تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى مع استبعاد سماسرة الأراضى ومواجهة "تسقيع" للأراضى.



