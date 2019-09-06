الملاريا الخبيثة.. نصائح من صحة أسوان لكيفية الوقاية منها

مرض الملاريا من الأمراض الطفلية المعدية التى تنتقل إلى الإنسان عن طريق البعوض وله مضاعفات على الصحة العامة .



وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " الضوء على أعراض الإصابة بمرض الملاريا وكيفية الوقاية منه وخاصة بعد احتجاز حالتين مساء أمس الأول الثلاثاء بمستشفى حميات أسوان عقب إصابتهما بهذا المرض .



وكانت مستشفى الحميات قد استقبلت شخصين محولين من وحدة الملاريا بدراو، للاشتباه فى إصابتهما بالملاريا .



وتبين أن الشخص الأول المصاب يدعى محمد .ف.ف 23 سنة والذى وصل إلى أسوان يوم 28 أغسطس الماضىي عبر ميناء السد العالي شرق قادمًا من دولة السودان الشقيقة ، وبعد سحب عينات من المريض أكدت التحاليل إصابته بالملاريا الحميدة، وتم على الفور حجزه فى غرفة العزل لتلقي العلاج اللازم .



أما الحالة الثانية لشخص يدعى سلمى .م.س 23 سنة ، وصل إلى أسوان عبر ميناء أرقين البري في 27 أغسطس الماضي، وتعرض لإرتفاع في درجة الحرارة وصداع ، وتم رى نقله لوحدة الملاريا بدراو ، والتى قامت بتحويله لمستشفى الحميات ، وبعد سحب عينات من المريض أكدت التحاليل إصابته بالملاريا الخبيثة، وتم حجزه في غرفة العزل لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .



هذا وتقوم إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بأسوان بعمل فحص دورى ضد مرض الملاريا للسودانيين المتواجدين بمصر، وخاصة في مدينة دراو وسوق الجمال .



وفى هذا السياق أشار مصدر طبى بصحة أسوان إلى أن أعراض الإصابة بمرض الملاريا تتمثل فى إرتفاع درجة حرارة الجسم ، والتعرق المفرط ، والرجفة والحركات اللاإرادية وألم العضلات والمفاصل ، بجانب الغيثان والقئ ، وألم بالبطن والصداع الشديد والتعب والإرهاق العام ودم فى البراز والإغماء فى الحالات المتقدمة وإصفرار الجلد .



وأضاف بأنه من أبرز النصائح للوقاية الكاملة من مرض الملاريا هى تجنب التواجد بأماكن وجود البعوض ورش الجسم بالبخاخ الطبى الذى يقى من لدغات البعوض عند الخروج ، وتنظيف أسطح المنازل وتجفيف أى مياه يمكن أن تجذب البعوض ، ووضع المخلفات والقمامة فى أماكنها ، ورش الأشجار بالمبيدات الحشرية وفحصها بإستمرار ، وتنازل الأدوية التى تقى الجسم من الملاريا عند السفر ، وإرتداء ملابس تقى الجسم عند التنزة فى الأماكن المفتوحة ، مع ضرورة القيام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان المحيط ، والتغذية السليمة لتعزيز مناعة الجسم .

