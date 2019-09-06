اخبار البرلمان.. بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا.. 15 % من الأجر السنوي.. تعويض 8 حالات لا تستحق المعاش.. تعرف عليها

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 5 سبتمبر:
نائب يطالب بتوضيح أسباب انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2019
وظائف لأبناء حلوان من جميع المؤهلات المتوسطة والعليا
بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا
برلماني: لابد من دور لوزارتي الصحة والأوقاف في حملات تنظيم الأسرة
بعد قرار الحكومة باستبداله.. برلماني يطالب بجمع التكاتك من المواطنين
رفع الجزاءات التأديبية على الموظف الحكومى فى 4 حالات.. تعرف عليها
نائب يطالب بتفعيل دور الرائدة الريفية فى حملات تنظيم الأسرة
15 % من الاجر السنوي.. تعويض 8 حالات لا تستحق المعاش.. تعرف عليها
علاء عابد: تأجيل مؤتمر تعريف التعذيب لا يمكن فهمه بعيدا عن مؤامرات الإخوان
محلية النواب توجه الحكومة لاستبدال التوكتوك بـ الميني فان وفاء بتعهداتها نحو مواجهة الكوارث