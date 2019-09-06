الحلم بالثراء .. حبس شخص 4 أيام لاتهامه بـ سرقة المساكن

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بارتكاب جرائم سرقة المساكن.



وأوضحت التحقيقات، أن رجال الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب جرائم سرقة المساكن والاتجار فى متحصلات السرقة.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة مصر الجديدة قيام (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم "سرقة متجر") وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب محل هواتف محمولة ومقيم بذات الدائرة ).



وأضاف بتصرفه فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلته "محددة"، وجار العمل على ضبطها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

