آثار اعتداء وضرب .. تجديد حبس قاتل زوجته في المطرية

جدد قاضي المعارضات حبس تاجر15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بقتل زوجته فى المطرية.



وأشارت التحقيقات أن قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا بوصول جثة ربة منزل عمرها 33 سنة متوفاة إلى مستشفى الزيتون التخصصى.



على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بانتقال أجهزة الأمن وعثر على جثة ربة منزل عمرها 39 سنة، وتبين أن جسدها به آثار اعتداء وضرب.



وبسؤال زوجها تاجر خردة عمره 33 سنة، اتهم أحد الأشخاص بمنطقة سكنة فى المطرية بالتعدى على زوجته بالضرب المبرح بسبب خلافات بينهم.



تحريات رجال المباحث دلت عدم صحة أقوال الزوج وأنه وراء ارتكاب الحادث لشكه فى سلوك زوجته.



وأضافت التحريات أن الزوج تخلص من المجنى عليها بعد التعدى عليها بالضرب باستخدام قطعة خشبية بعدما أخبره نجله الصغير بأنه سمع والدته تتحدث مع شخص آخر فى التليفون وعندما واجهها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها فيها بالضرب حتى توفيت.



ومن خلال أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

