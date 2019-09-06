إيران تعلن التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي

أعلنت إيران ، أمس الخميس ، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.



كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال ، في وقت سابق اليوم ، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.



على جانب آخر ، أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.