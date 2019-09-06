إيران تعلن التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي

أعلنت إيران ، أمس الخميس ، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال ، في وقت سابق اليوم ، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
على جانب آخر ، أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.
كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال ، في وقت سابق اليوم ، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.
على جانب آخر ، أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.