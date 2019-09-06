بتكلفة إجمالية بلغت 120 مليون جنيه .. مدارس جديدة تدخل الخدمة في أسوان .. 14 مدرسة تستوعب الآلاف من الطلاب .. واستكمال دعم المدارس بالتخت والمقاعد الدراسية بإجمالي 6200 مقعد جديد

استعداد للعام الدراسي الجديد:

= الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 30 مدرسة بتكلفة تصل ل حوالي 69 مليون جنيه

= الإعداد الجيد وتكثيف العمل داخل المدارس لاستقبال الطلاب وضمان انتظام سير العملية التعليمية

= إعادة تدوير وتجديد المقاعد المتهالكة داخل المدارس الصناعية



سلسلة من العمل المتواصل تقوم به الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام تم إنشاؤها حديثًا للتعليم العام والفني بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تمامًا.



وأكد المحافظ أنه جارى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بجانب الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 30 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة بتكلفة تصل لحوالى 69 مليون جنيه ، فضلًا عن أنه جارى إنهاء إجراءات طرح العمل فى 8 مدارس جديدة أخرى.



وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد وتكثيف العمل داخل المدارس لاستقبال الطلاب وضمان انتظام سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب وخاصة مع تطبيق التجربة الرائدة الجديدة وهى منظومة الصيانة الثانوية والتى يتم من خلالها التدخل السريع فى حالة حدوث أى مشكلة طارئة فى المنشآت المدرسية أو الأسوار أو الأبواب أو المرافق العامة بعيدًا عن الإجراءات الروتينية المعقدة وذلك عن طريق تعاقد هيئة الأبنية التعليمية مع مقاول لكل مركز إداري للإصلاح الفورى بما يحقق انتظام الدراسة داخل المدرسة.



ووجه المحافظ بالإسراع فى تنفيذ مشروع التوسعات المطلوبة داخل المدارس التي تعاني من زيادة الكثافات الطلابية للقضاء على هذه المشكلة ولا سيما داخل 4 مدارس تم تحديدها من خلال إنشاء 46 فصل جديد بها، ليتوازى ذلك مع فتح 2 فصل مهنى بمدرسة سعاد ماهر الفندقية 3 سنوات لتخفيف مشقة التنقل وخاصة للطالبات .



هذا بجانب استكمال دعم المدارس بالتخت والمقاعد الدراسية بإجمالى 6200 مقعد جديد، وإعادة تدوير وتجديد المقاعد المتهالكة داخل المدارس الصناعية ، بالإضافة إلى تصنيع 500 منضدة و1000 كرسى لمرحلة رياض الأطفال ، وذلك بعد الوصول بسن القبول فى هذه المرحلة إلى 5 سنوات وبالتالى زيادة أعداد المقبولين من الأطفال.



وهو الذى يتوازى مع المتابعة الجيدة لآلية توزيع التغذية المدرسية سواء كانت الوجبات المطهية أو الفطيرة سابقة التجهيز لضمان صلاحيتها وحفاظًا على سلامة وأرواح التلاميذ والطلاب حيث سيتم إتخاذ إجراءات صارمة ومشددة فى حالة حدوث أى تجاوزات أثناء العام الدراسى.



فيما أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم خلال الأيام الماضية تشكيل عدد من اللجان لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد من خلال المرور الميدانى المستمر،حيث تبين أنه بالنسبة للصيانة البسيطة فقد تم تنفيذها بجميع المدارس، إلى جانب استبدال وتغيير جميع اللافتات المدرسية المتهالكة بأخرى جديدة، ودهان أبواب المدارس من الداخل والخارج بألوان علم مصر.



ونوه إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم إستلام الكتب المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة بنسبة 60 %، وجارى استكمال باقى الكتب المخصصة من مطابع الوزارة ، فيما تم التصنيع المحلى لنحو 5 آلاف مقاعد مدرسية بمدارس التعليم الفنى من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 وتوزيعها على المدارس حسب احتياجاتها.



ونوه إلى أنه بالنسبة للرواكد والمخلفات فقد تم التعاقد مع هيئة الخدمات الحكومية لشراء الرواكد الموجودة بالمدارس بعد أن تم تجميعها على مستوى الإدارات التعليمية وإجراء تصنيف لها لتسهيل عملية الشراء وتم الإنتهاء من ذلك بشكل كامل ، كما تم الانتهاء من التنسيق والتحويلات بين المدارس فى المراحل المختلفة واستيعاب أكبر قدر ممكن منها وذلك طبقًا لكثافة الفصول وحسب القواعد والتعليمات المنظمة لكل مرحلة تعليمية.



وأضاف السيد الفيومى أنه تواكب مع ذلك سد العجز من المعلمين بالمدارس المختلفة عن طريق الإنتهاء من توزيع الاغتراب الداخلى للمعلمين بين الإدارات التعليمية وعددهم 301 معلم ، وإعادة توزيع المعلمين عن طريق قوافل مكونة من موجهي عموم المواد لحصر العجز والزيادة بين مدارس الإدارة الواحدة وبين الإدارات التعليمية الأخرى، وتم الاستعانة بالمعلمين الموجودين فى ديوان المديرية والإدارات التعليمية المختلفة ، وتم كذلك حصر العجز فى جميع التخصصات ومخاطبة الوزارة حتى يتم التغلب عليه عن طريق المسابقة التى سوف تجريها الوزارة لهذا الشأن.



وأشار إلى أنه فى نفس الوقت جارى تدريب معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى على النظام التعليمي الجديد Education 2.0 وتم تجهيز قاعات التدريب حسب التعليمات الواردة من الوزارة، كما أنه جارى الإنتهاء من مسابقة الوظائف الإشرافية والتي تضم مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية ، ومدير مدرسة ، ووكيل مدرسة ، وموجه عام ، وموجه أول ، وموجه.