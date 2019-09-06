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ثقافة

فعاليات فنية للأطفال بثقافة بورسعيد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:05 ص
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بورسعيد عددا من الأنشطة الفنية، حيث أقامت مكتبة طفل الأمل برنامج "الإذاعي الصغير" وحلقة عن فضل وأهمية يوم عاشوراء قدمته إحدى براعم المكتبة مع الأطفال بإشراف حنان معوض.

أعدت مكتبة طفل نادى القوات المسلحة عدة فعاليات فنية للطفل نفذتها الفنانة أمنية الزينى، بدأت الفعاليات بعروض افلام الطفل The burial of Kajo، إلى جانب فيلم كرتون بعنوان "حكاية سمكة" الجزء الأول، أعقب ذلك تنفيذ ورشة حكى من كتاب "قصة عام الفيل" تأليف الكاتب إبراهيم عزوز، واختتمت الفعاليات بورشة ألعاب ذهنية و البازل لأطفال المكتبة.

نفذت مكتبة ٦ اكتوبر العامة محاضرة بعنوان "أهمية العمل التطوعي" ألقاها المحاضر محمد حسن، كما أقام بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد ورشة رسومات وتلوين بالألوان المائية نفذتها فريال السيد مع أطفال المكتبة، بينما قامت مكتبة طفل بيت ثقافة تحسين الصحة بقراءة فى كتاب "سيارة الإسعاف" تأليف مصطفى غنيم نفذتها أمل الجباس مع أطفال الدار.

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