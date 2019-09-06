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شريف منير يكشف حقيقة ذهابه لإسرائيل للعمل هناك

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
شريف منير
شريف منير
عبد الخالق صلاح
قال الفنان شريف منير، أنه لم يصور فيلم ولاد العم في اسرائيل كما يدعي البعض، موضحا ان كل المشاهد تم تصويرها في جنوب افريقيا.

وتحدث منير خلال برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه ونجلته أسما، عن كواليس فيلم ولاد العم والعلاقة المتوترة بينه وبين كريم عبد العزيز ومنى ذكي، حيث اكتشف أن المخرج شريف عرفة طلب من أبطال العمل عدم الجلوس مع شريف منير لأنه يجسد شخصية الجاسوس كان يريد أن يحدث توتر في علاقتهم لتظهر وقت التمثيل.

ومن جانبه قال عمرو يوسف ضيف الحلقة أنه لا يعترض على العمل مع احد من النجوم ولا يهتم بمن يكتب أسمه في البداية، كل ما يشغل باله هو الدور القوي.

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