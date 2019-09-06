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فن

مدحت صالح يطرح أغنية حد غيرى .. الخميس 12 سبتمبر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يطرح المطرب الكبير مدحت صالح أغنية جديدة يوم الخميس 12 سبتمبر لعشاقه لجمهوره الكبير، الأغنية تحمل إسم «حد غيرى».

أغنية «حد غيرى» من كلمات: معتز الامام، الحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق ، قانون: محمود عامر، ناي: جون سامي، جيتار: أحمد حسين ،تسجيل غناء: أسامة كمال، ميكس وماستر : محمد عدس.

على جانب آخر، يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالأسكندريه فى ختام مهرجان الصيف.

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