مدحت صالح يطرح أغنية حد غيرى .. الخميس 12 سبتمبر

يطرح المطرب الكبير مدحت صالح أغنية جديدة يوم الخميس 12 سبتمبر لعشاقه لجمهوره الكبير، الأغنية تحمل إسم «حد غيرى».



أغنية «حد غيرى» من كلمات: معتز الامام، الحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق ، قانون: محمود عامر، ناي: جون سامي، جيتار: أحمد حسين ،تسجيل غناء: أسامة كمال، ميكس وماستر : محمد عدس.



على جانب آخر، يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالأسكندريه فى ختام مهرجان الصيف.