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ثقافة

ورش فنية وعروض فنون شعبية بثقافة مطروح

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
تستمر فعاليات ملتقى إبداعات الشاطئ الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة مرسى مطروح، والمقام بمسرح الشاطئ على مدار ليالي الصيف، بتقديم العروض الفنية لفريق عرائس مطروح فى إطار الاهتمام الموجه من وزارة الثقافة للطفل، حيث قدم الفريق عدد متنوع من الفقرات الممتعة للأطفال والكبار الى جانب مجموعة من فقرات اكتشاف المواهب وفريق مواهب مطروح، كما شاركت فرقة مطروح للفنون الشعبية فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بمدينة فايد وقدمت الفرقة عدد من الرقصات المميزة للبيئة البدوية بمطروح وسط إقبال من الحضور.

أقيمت بحديقة الغزالة ورشة أورجامي نفذتها الفنانه نهلة عبدالفتاح بحضور عدد من الأطفال المتواجدين بالحديقة وذلك فى إطار تنمية مواهب الأطفال وتعليمهم الاستفادة من الورق فى خلق أشكال، كما نفذت الفنانة شيماء الواعى ورشة موتيفات بدوية بقصر الثقافة وشارك الفنانة عدد من الأطفال والتى حاولت الفنانة أن تنمى موهبة الإبداع واختيار وتنسيق الألوان لديهم وتعريفهم بالأشكال البدوية التراثية.

وفى إطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ومحاولة دمجهم مع أقرانهم العاديين أقام بيت ثقافة برانى ورشة فوم لذوى الاحتياجات وتعليمهم طريقة قص الأشكال البسيطة من الفوم وتجميعها مع بعض لعمل لوحة متكاملة.

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