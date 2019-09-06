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حوادث

إغلاق محل كشري بالسويس بعد تسمم ٨ أفراد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مصطفى الرماح
تعرض 8 أشخاص الى حالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشري من أحدى المحلات بمنطقة السويس وكان قد تبلغ لقسم شرطة السويس (بمديرية أمن السويس) من إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، بوصول (8) مواطنين مصابين بإشتباه تسمم، إثر تناولهم إحدى الوجبات الغذائية (كشرى) من أحد المحلات، وتداول الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

بالفحص تبين تناول المصابين وجبة طعام من أحد محال الكشرى الكائنة بمدينة السويس، مما أدى إلى إصابتهم.

 تم نقلهم إلى المستشفى وخروجهم جميعًا بعد تلقى العلاج اللازم، وتم ضبط (2) من القائمين على إدارة المحل تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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