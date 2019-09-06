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لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
هاجر هانئ
شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تألقها فى إحدى المناسبات.

ظهرت نسرين فى الصور بإطلالة راقية، مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت، وحمل التصميم توقيع المصممة زينة زكى، فيما اتسم الفستان بقصات ناعمة التى منحتها إطلالة أنيقة.

وقد بلغ سعر فستان نسرين طافش 4,500 درهم إماراتي أي ما يقرب من 19 ألف جنيه مصرى، وأكملت إطلالتها بحذاء ذي كعب عال باللون البيج من Christian Louboutin.


فيما اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر من أنامل Rose Arbaji، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.
لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

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