بسبب حمار.. مواطن يشعل النيران في عامل بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص قام بالتعدى على آخر وإشعال النار به بالزقازيق بسبب سرقة حمار البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على آخر وإشعال النيران به بقرية بهنباى بدائرة المركز بالإنتقال والفحص تبين إصابة عامل - مُقيم بذات القرية "بحروق متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.



وبسؤال كل من والد المصاب – زوجة المصاب قررا بحدوث مشاجرة بين المصاب وكلٍ من (سائق وشقيقه وزوجة السائق مقيمين بدائرة المركز) بسبب خلافات سابقة بينهم، إثر إتهامهم للمصاب بسرقة دابة، حيث قام المشكو فى حقهما الأول والثانى بإشعال النيران بالمجنى عليه، مما أدى إلى حدوث إصابته، كما إتهمت زوجة المُصاب المشكو فى حقها (زوجة السائق) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات .



أمكن ضبط المتهمين وبسؤال المشكو فى حقه الأول، اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتبين إصابته بحرق بالساعد الأيمن أثناء ارتكابه الواقعة، واعترفت زوجته بالتعدى على زوجة المُصاب بالضرب وإحداث إصابتها لذات السبب، وأنكر شقيق المشكو فى حقه صلته بالواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.