ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة مرتقبة تدفع حسام غالي لتوجيه رسالة مؤثرة لـ ميدو .. التفاصيل كاملة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
عمرو ابوبكر
وجه حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، رسالة مصورة إلى أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر المقاصة، قبل مواجهة الفريقين في افتتاح النسخة الأولى من دورة الجونة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وتضمنت رسالة حسام غالي لميدو ذكريات بدايتهما سويًا في المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب وكذلك اللعب سويًا في توتنهام هوتسبير الإنجليزي والمواجهات السابقة بينهما.

وتفتتح الدورة بمباراة الجونة مع المقاصة غدا، السبت، على ملعب الجونة في تمام السابعة مساءً.

وتشارك أندية الجونة و المقاصة وأسوان وحرس الحدود في النسخة الأولى من دورة الجونة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول مباراة لـ ميدو .. المقاصة يهزم المتحدة 0/1 وديا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-7-2019

استعدادا لـ الزمالك.. المقاصة يواجه القناة والمصري بمعسكر الإسماعيلية

المقاصة يتعادل مع القناة 1/1 في ثاني ودياته بمعسكر الإسماعيلية

الجونة تقيم دورة ودية بين 4 أندية تنطلق 7 سبتمبر

أسوان تشارك في بطولة الجونة الودية استعدادا للممتاز

ترشيحاتنا

الجمارك تضبط أقراصا مخدرة في حقائب راكب بمطار القاهرة

موقف محرج .. انهيار ضابطة شرطة أثناء كلمة رئيس وزراء بريطانيا.. فيديو

شريف منير يكشف حقيقة ذهابه لإسرائيل للعمل هناك

الزمالك على موعد مع 3 ألقاب محليا وقارية فى سبتمبر.. تفاصيل

تعرف على مشوار ليفربول في كأس العالم للأندية بالتفصيل

بعد تأجيل الرحلة لمدة ساعتين.. مسافر يقود طائرة ركاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا