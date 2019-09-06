إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء بمنفذ أرقين بأسوان

نجح رجال الجمارك بالوردية الأولى بمنفذ أرقين البرى على الحدود المصرية السودانية جنوب أسوان من إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء.



وكانت إخبارية مقدمة من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائى بمنفذ أرقين مفادها ورود معلومات سرية عن محاولة أحد الركاب السودانيين القادمين من الخرطوم تهريب بضائع ممنوعة.



وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد الطيب وأحمد جبريل وهشام على وحمدى مبارك لتفتيش حقائبه فى حضور الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائى، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 35 خنجرا أحجام وأشكال وأنواع مختلفة و10 مطاوى قرن غزال مخبأه داخل حقائبه.



وبالعرض أيضًا على أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 33 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة العامة، وحرر المحضر أحمد ابراهيم وقام بتحريز المضبوطات: نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم.



ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية لقطاع الخدمات الأمنية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.