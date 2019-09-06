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منوعات

شاهد.. لحظة هجوم "ثور هائج" على مسن خلال مهرجان الركض مع الثيران

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:42 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
رصد مقطع فيديو تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية، الخميس، اللحظة التي لقي فيها مسن في الـ69 من عمره مصرعه إثر تعرضه لهجوم عنيف من ثور هائج في أحد شوارع مدينة "فالنسيا" الإسبانية خلال مهرجان "الركض مع الثيران"، ليصبح بذلك الضحية الخامسة لذلك النوع من الهجمات في المنطقة خلال هذا العام.

ويظهر الضحية، الذي أفادت تقارير إخبارية بأنه يدعى "خوسيه فيراندو"، في الفيديو وهو يحاول جاهدًا الابتعاد عن طريق الثور، الذي كان طليقًا في الشارع متسببًا في حالة من الذعر، لكن لسوء الحظ، باءت كافة محاولات العجوز بالفشل، ووقع ضحية لهجوم الثور.

وحاول عدد من المتواجدين في المهرجان التدخل من أجل إبعاد الثور عنه، وبالفعل نجحوا في ذلك وركض الثور في الاتجاه المعاكس.

وتم نقل الضحية بعد ذلك إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.


شاهد.. لحظة هجوم "ثور هائج" على مسن خلال مهرجان الركض مع الثيران
شاهد.. لحظة هجوم "ثور هائج" على مسن خلال مهرجان الركض مع الثيران

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