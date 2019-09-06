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أخبار العالم

محامي القذافي يكشف حقيقة حساب موكله على تويتر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
أحمد قاسم
نفى خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، صلة موكله بالصفحة المنسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرًا لوقوف جهات أخرى وراء الحساب، لـ"أهداف خاصة قد تكون معادية للشعب الليبي".

وحذر الزايدي الصحفيين والإعلاميين من التعامل مع الحساب الوهمي، ونقل تصريحات عنه منسوبة لسيف الإسلام القذافي أو غيره من أبناء الزعيم الراحل معمر القذافي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

كما شدد محامي القذافي الابن على أهمية التحقق من أي تصريحات تخرج من أشخاص أو صفحات مدعية تبعيتها لسيف الإسلام، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بعائلة القذافي كي لا تتعرض للمساءلة القانونية.

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