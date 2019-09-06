طلب غريب من مرتضى منصور للمشرفين على ملعب برج العرب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التتويج بأي بطولة "رزق بإيد ربنا" لذا سيجتهد لاعبو فريقه للتتويج بالكأس أمام بيراميدز الأحد المقبل على ملعب برج العرب.



وطالب مرتضى خلال لقاء تليفزيوني أُجري معه أمس الخميس على هامش اليوم الأول للجمعية العمومية للزمالك، بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب لمباراة نهائي الكأس.



وأتم مرتضى حديثه بالتشديد على ضرورة التزام الجماهير في الملعب بنهائي الكأس، مضيفًا: "الرئيس أعطى تعليمات بعودة الجماهير لذا لو تعاملت الجماهير بشكل جيد الدوري سيكون بحضور جماهيري".