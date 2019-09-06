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رياضة

تعرف على مشوار ليفربول في كأس العالم للأندية بالتفصيل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:49 ص
ليفربول
ليفربول
أحمد هاني
يشارك ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي في بطولة كأس العالم للأندية 2019 هذا الشتاء بصفته المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه يونيو الماضي.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي عبر موقعه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر والذي كشف من خلاله كل التفاصيل المتعلقة برحلة مونديال الأندية المقرر إقامته في قطر .

ووفقًا لقوانين المسابقة فإن بطل أوروبا يشارك مباشرة في البطولة من بداية الدور نصف النهائي والمقرر إقامته أحد أيام 17 أو 18 ديسمبر القادم.

بينما سوف يتم لعب المباراة النهائي يوم الحادي والعشرين من نفس الشهر في نفس موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفيما يلي نعرض سجل الفائزين بالبطولة منذ بدايتها
2018: ريال مدريد
2017: ريال مدريد
2016: ريال مدريد
2015: برشلونة
2014: ريال مدريد
2013: بايرن ميونخ
2012: كورينثيانز
2011: برشلونة
2010: انتر ميلان
2009: برشلونة
2008: مانشستر يونايتد
2007: ميلان
2006: انترناسونالي
2005: ساو باولو
2000: كورينثيانز

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