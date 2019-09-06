مدارس التعليم المزدوج في أسوان .. لماذا طالب الأهالي بزيادتها

الاهتمام بالتعليم الفنى والنهوض به هى من أهم أولويات الجهود الحكومية فى هذه المرحلة حيث يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط التعليم بسوق العمل، وتحفيز الشباب للإقبال على العمل الحر وتغيير ثقافة البحث عن العمل الحكومى.



وفي هذا الإطار تقوم "صدى البلد" بعرض كيفية إستثمار التعليم الفنى وخاصة من خلال تنفيذ مشروع التعليم المزدوج، وهو الذى يعد نظام جديد تم تطبيقه فى التعليم الفنى منذ عام 1991 بحيث يشارك قطاع الأعمال الخاص الأجهزة الحكومية بتنفيذ ذلك بتأهيل الطلاب للحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية " نظام الثلاث سنوات " بتدريس وتدريب عملى.



وعند تنفيذ مشروع التعليم المزدوج تم وضع شروط لالتحاق الطالب بهذا المشروع أهمها اللياقة البدنية و إجتياز الإختبار الطبى لممارسة المهنة، وكذا الحصول على شهادة الإعدادية العامة حديثة فى نفس العام، وكذا الحصول على الدرجات التى يحددها تنسيق القبول بمشروع التعليم المزدوج ويحدد بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 سنة فى أول أكتوبر عن العام الدراسي المتقدم فيه.



وفى نفس السياق نجد أن محافظة أسوان طفرة فى مدارس التعليم الفنى المتميزة لدمج الطلاب بسوق العمل للنهوض بمنظومة العملية التعليمية، ولذلك فيقوم طلاب هذه المدارس بالمشاركة فى العديد من المسابقات التي تقام على مستوى محافظات الجمهورية.



وقد حقق أبناء أسوان فى هذه المسابقات المراكز الأولى وهذا ما شهده الشهر الماضى والحالى بفوز ثلاثة مدارس بأسوان بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر – النسخة الثانية لعام 2019" وهو ما أعلن عنه مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE.



وكرم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان المدارس الثلاثة الفائزة فى مسابقة "فنى مبتكر" والتي تستهدف طلاب مدارس التعليم الفنى لدعمهم من أجل تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية "Prototype" مع دراسة الجدوى الإقتصادية لهذه الأفكار وآليات تحويلها إلى مشروعات ناجحة وذلك فى حضور مدير عام التعليم العام وأيضًا مدير المكتب الميداني لمشروع الوايز وشملت هذه المدارس الفندقية المتقدمة، ومحمد صالح حرب الصناعية ومحمد محسن شعيب الصناعية بنات حيث تم تسليم الشيكات المالية بواقع 10 آلاف جنيه لكل طالب من الطلاب أصحاب المشروعات الفائزة.



كما فازت 3 مدارس بأسوان أيضًا بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة جودة التعليم لمؤسسات التعليم الفنى ، وهو ما أعلن عنه مشروع دعم التشغيل "GIZ" خلال الحفل الختامى لتقييم إدارة ومتابعة الجودة وتقييم مشاريع التحسين وذلك من أصل 5 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة التعليم لمؤسسات التعليم الفنى والتى ضمت فوز مدرسة كوم أمبو الصناعية بنات بالمركز الأول، وفوز مدرسة إدفو الصناعية بنات بالمركز الرابع ، فيما فازت مدرسة فوزية عبد الله حامد التجارية بأسوان بالمركز الخامس فى نفس المسابقة.



فيما طالب العديد من أهالى أسوان بالتوسع فى مدارس التعليم المزدوج لارتباطها بسوق العمل وذلك فى ظل ما تشهده أسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية من مشاريع حكومية واستثمارية كبيرة تحتاج لعمالة مهرة، فضلًا عن ضرورة مساعدة الطلاب لإكمال مسيرتهم العلمية بالجامعة والمعاهد الفنية والتكنولوجية.



بجانب المطالبة بالتوسع فى مدارس مياه الشرب والصرف الصحى لأنها تسد العجز في الكوادر الفنية والتى تساهم فى منظومة الحفاظ على منظومة مياه الشرب وإصلاح الأعطال في الشبكات العمومية التى تسبب مشاكل جماهيرية في حال حدوث كسورات خاصة، مع الاحتياج للكوادر الفنية المدربة على التعامل مع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.