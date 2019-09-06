مختلفة و جذابة.. شاهد أبرز إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

يصادف 6 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور التى اكملت اليوم عامها ال40، وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها فهى تتمتع ببشرة مشرقة و قوام رشيق.



تتمتع الفنانة ريهام بذوق و إستايل خاص يميزها عن غيرها من النجمات، فهى تعتمد على الأزياء الغير تقليدية، كما تقوم بتنسيق العديد من الألوان المختلفة مع بعضها مما يمنحها إطلالة مختلفة.



تحرص دوما ريهام عبد الغفور على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، فهى تعشق التغير و تظهر كل فترة بنيو لوك مختلف، كما تعتمد على صيحات المكياج و تسريحات الشعر الجديدة المتناسقة التى تبرز جمال ملاحها.