ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبش النادي: جامعة العريش تمتلك أقوى جهاز حماية للمعلومات

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:56 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل دعم الجامعة إيمانًا منها بدور الجامعة فى تنمية سيناء.

وقال "النادي" إن جامعة العريش تمتلك أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، حيث أنها تمتلك أحدث وأقوى جهاز حماية بيانات والعديد من أجهزة الخوادم والتخزين.

وأكد أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة الخوادم ولربط والتخزين والحماية الرئيسية بالجامعة إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وتم افتتاح غرفة البيانات الرئيسيه بالجامعة DATA ROOM وتدشين وتفعيل خط الأنترنت الرئيسي بالجامعة وربط الجامعة بشبكة الجامعات المصرية على شبكة VPN بسرعة 100 ميجا بت/ ثانية، لافتا إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو ميكنة كافة أنشطة الجامعة وتقديم الخدمات الألكترونية لطلابها و أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع السيناوي.

وأوضح أن رؤية الجامعة تقوم على امتلاك أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الأخذ في الحسبان التوسعات المستقبلية خاصة مع افتتاح العديد من الكليات وتوجه الدولة نحو الاعتماد على ميكنة الجامعات.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الشوط الثالث .. مصر تحسم النتيجة 30-28 ببطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

مواجهة مرتقبة تدفع حسام غالي لتوجيه رسالة مؤثرة لـ ميدو .. التفاصيل كاملة

لصوص النوم.. اطعمة احذر تناولها ليلا

اخبار البرلمان.. بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا.. 15 % من الأجر السنوي.. تعويض 8 حالات لا تستحق المعاش.. تعرف عليها

اخبار النادي الأهلي اليوم 5-9-2019.. قرار سيادي من فايلر.. كواليس مران المدرب الجديد.. وتعليق مثير من أزارو

مرتضى منصور يعلن منافذ بيع تذاكر نهائي كأس مصر ويزف بشرى سارة لـ الجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير