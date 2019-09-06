حبش النادي: جامعة العريش تمتلك أقوى جهاز حماية للمعلومات

أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل دعم الجامعة إيمانًا منها بدور الجامعة فى تنمية سيناء.



وقال "النادي" إن جامعة العريش تمتلك أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، حيث أنها تمتلك أحدث وأقوى جهاز حماية بيانات والعديد من أجهزة الخوادم والتخزين.



وأكد أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة الخوادم ولربط والتخزين والحماية الرئيسية بالجامعة إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.



وتم افتتاح غرفة البيانات الرئيسيه بالجامعة DATA ROOM وتدشين وتفعيل خط الأنترنت الرئيسي بالجامعة وربط الجامعة بشبكة الجامعات المصرية على شبكة VPN بسرعة 100 ميجا بت/ ثانية، لافتا إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو ميكنة كافة أنشطة الجامعة وتقديم الخدمات الألكترونية لطلابها و أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع السيناوي.



وأوضح أن رؤية الجامعة تقوم على امتلاك أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الأخذ في الحسبان التوسعات المستقبلية خاصة مع افتتاح العديد من الكليات وتوجه الدولة نحو الاعتماد على ميكنة الجامعات.